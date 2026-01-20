Προσφορά ειδών ρουχισμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Είδη ρουχισμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων προσέφεραν τα καθαριστήρια Stegno με σκοπό τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της πόλης. Τα είδη παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν για την προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).