Προσφορά εντομοαπωθητικών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων

Η εταιρία ΤΑΙ ΑΒΕΕ προσέφερε προϊόντα εντομοαπωθητικών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων.

Είναι μια ελληνική εταιρεία με ηγετική παρουσία στα εντομοαπωθητικά , είδη καύσης και είδη οικιακής χρήσης. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσέφερε προϊόντα εντομοαπωθητικών για τους εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα είδη προσέφερε εκ μέρους της ΤΑΙ ΑΒΕΕ ο συνεργάτης κος Ραΐλης Γιώργος ο οποίος τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό η εταιρεία συμβάλλει στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη Δομή για το κοινωνικό έργο που προσφέρει.

Από την πλευρά του Δήμου τα προϊόντα παρέλαβαν τα στελέχη της Δομής όπου και συμφωνήθηκε να υπάρξει και νέα συνεργασία.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).