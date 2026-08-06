Προσφορά καρπουζιών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Σημαντική ποσότητα φρούτων, περίπου 2 τόνους καρπούζια, προσέφερε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων ο παραγωγός κ. Παναγιώτης Σταυροθεόδωρος για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα προϊόντα παρελήφθησαν από τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τον ευχαρίστησαν για την προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).