Προσφορά καφέ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Σημαντική ποσότητα καφέ προσέφερε η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ- ALFA KATSIFA» στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Τα προϊόντα παρέδωσε εκ μέρους της εταιρείας η κα Κατσίφα Νικολέτα τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσφορά έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην παροχή αγαθών προκειμένου να στηριχθούν οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε ανάγκη ,ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τη Δομή όλα αυτά τα χρόνια .

Από την πλευρά του Δήμου τα παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι την ευχαρίστησαν για την πολυετή προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).