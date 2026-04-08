Προσφορά κρεάτων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Σημαντική ποσότητα κατεψυγμένων προϊόντων προσέφερε η εταιρεία PFS Papageorgiou Food Service στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων ενόψει του Πάσχα.

Τα προϊόντα παρελήφθησαν από τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν την εταιρεία για την προσφορά και την άμεση ανταπόκριση .

Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις παρακάτω χοιροτροφικές μονάδες για την προσφορά κρεάτων προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο: Ι. Μπούρα, ΑΦΟΙ Γ. Σεϊτη ΟΕ, Χ. Κουτίνα, Γεωργίου Σαϊτη, Γακόπουλος Βησσαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).