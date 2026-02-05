Προσφορά μελιού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας προσέφερε μέλι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων .

Τα μέλια είναι μια προσφορά των εκθετών από τη γιορτή μελιού που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης τα οποία παρέδωσε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γεωργάκης Κων/νος επισημαίνοντας ότι “σκοπός της προσφοράς αυτής είναι να στηρίξουμε το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και να ενισχυθούν οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη”.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).