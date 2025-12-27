Προσφορά πέντε φωσφορούχων μπουφάν στο Τμήμα Τροχαίας Λάρισας

Από την εταιρεία «MOTO ENERGY» πραγματοποιήθηκε δωρεά πέντε 5 φωσφορούχων μπουφάν οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Η παράδοση των μπουφάν πραγματοποιήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων (24-12-2025), το πρωί, από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, στο γραφείο της διοικήτριας του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σπουδαιότητας του έργου που επιτελούν οι αστυνομικοί της εν λόγω Υπηρεσίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας ευχαριστεί από καρδιάς για την πράξη της δωρεάς των μπουφάν, τα οποία αναμένεται να διευκολύνουν την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του προσωπικού.