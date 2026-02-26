Προσφορά παιχνιδιών στα νήπια της Δομής Κουτσόχερου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 36ου Νηπιαγωγείου Λάρισας προχώρησε σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία, προσφέροντας παιχνίδια στα νήπια που φοιτούν στο Τμήμα Νηπίων της Δομής Κουτσόχερου Νηπιαγωγείου Κοιλάδας

Τα παιχνίδια συγκεντρώθηκαν μέσα από προσφορές γονέων και μαθητών, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα κοινωνικής προσφοράς της σχολικής κοινότητας.

Η παράδοση των παιχνιδιών πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 36ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, καθώς και από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά..

Το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο Διδασκόντων του 36ου Νηπιαγωγείου Λάρισας ευχαρίστησε για την προσφορά τόσο ο Διοικητής της Δομής Προσφύγων, όσο και η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Κοιλάδας, καθώς και η νηπιαγωγός του Τμήματος Νηπίων της Δομής Κουτσόχερου και οι Συντονίστριες Εκπ/σης Προσφύγων