Προσφορά ρούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Σημαντική ποσότητα ρούχων προσέφερε το κατάστημα “Μέλισσα” στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.

Η προσφορά αυτή έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών με αφορμή και τις ημέρες των εορτών που πλησιάζουν.

Τα είδη παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για την προσφορά και την άμεση ανταπόκριση.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).