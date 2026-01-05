Προσφορά στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. από τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας Ν.Δ.

Και αυτή τη χρονιά η ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας Ν.Δ., αναδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο και τις ευαισθησίες της για τον συνάνθρωπο, επισκέφτηκε εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λάρισας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας Ν.Δ., κ. Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου, μαζί με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφτηκαν την Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λάρισας, κ. Αντιγόνη Παληκαρά, καθώς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου και πρόσφεραν ηλεκτρικά είδη για τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας.

Η κ. Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς τόσο η ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας Ν.Δ., όσο και η ίδια προσωπικά θα είναι αρωγοί στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, καθώς χρέος όλων είναι η υπεράσπιση και η προαγωγή του κοινωνικού και ανθρώπινου προσώπου μας, ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά μας που χρήζουν μιας περισσότερο ευαίσθητης προσέγγισης.

Τέλος, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας Ν.Δ. ευχήθηκε στους μαθητές, στις μαθήτριες, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους γονείς-κηδεμόνες μια χρονιά με υγεία, ευημερία, εσωτερική πληρότητα και δημιουργικότητα, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις αξίες της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης, αξίες που προάγουν τον πολιτισμό και την ίδια την αξία

του ανθρώπου.