Προσφορά στο Σύλλογο “Ελπίς” από τον Τομέα Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών της Β’ τάξης του τομέα Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Τυρνάβου στο Σύλλογο «Ελπίς» στον Τύρναβο, ο οποίος μαγειρεύει και διαθέτει δωρεάν φαγητό σε πολίτες του Δήμου, που το έχουν ανάγκη.

Συμβάλλοντας στη μεγάλη προσφορά που κάνει χρόνια τώρα ο Σύλλογος «Ελπίς», οι μαθητές συνεισέφεραν στο έργο του, προσφέροντας τρόφιμα που παράγονται στο σχολείο, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και τρόφιμα που αγόρασαν από τα έσοδα του φιλανθρωπικού χριστουγεννιάτικου Bazaar, στηρίζοντας έτσι το έργο του Συλλόγου.

Η δράση αυτή αποτέλεσε αφορμή για ενίσχυση αξιών στους μαθητές, όπως η αλληλοβοήθεια, η αγάπη προς το συνάνθρωπο και ο αλτρουισμός. Τον συντονισμό της επίσκεψης είχαν οι εκπαιδευτικοί Γκανάτσιου Πρεσβεία, Μετσοβίτη Μαρία και Υψηλός Κωνσταντίνος.