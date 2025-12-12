Προσφορά της ΕΦΕΕΛ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Γλυκίσματα προσέφερε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για τους εξυπηρετούμενους της Δομής.

Στην παράδοση των προϊόντων ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. κ. Iωάννης Κωστόπουλος καθώς και τα μέλη της Ένωσης αναφέρθηκαν στο σημαντικό έργο που επιτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο και επεσήμαναν ότι “η Ένωση συνεχίζει να παραμένει δίπλα στην προσπάθεια του Δήμου για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων”.

Στην παραλαβή της δωρεάς παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. για την προσφορά και τη στήριξη τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εν συναίσθησης για τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Επίσης το παρών έδωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας κ. Παναγιώτης Δαλαμπύραςκαθώς και στελέχη της Δομής.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).