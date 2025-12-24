Προσφορά του 44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σημαντική ποσότητα με παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης προσέφερε το 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Στα πλαίσια της σχολικής εορτής των Χριστουγέννων συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και παιχνίδια για τις οικογένειες που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η πράξη αυτή αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια της σχολικής κοινότητας του 44ου Δημοτικού σχολείου αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς , μαθητές και γονείς καθώς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης των ειδών η Δ/ντρια του σχολείου κα Κουκώλη Μαρία επεσήμανε ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με χαρά στη δράση αυτή και τους ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία.

Τα είδη παρέλαβε το στέλεχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου κος Παπαδόντας Γεώργιος ο οποίος τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία αυτή και ενημέρωσε για τη λειτουργία της Δομής.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της