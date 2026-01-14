Προσφορά τροφίμων από την 110 Πτέρυγα Μάχης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η διοίκηση και το προσωπικό της 110 Πτέρυγα Μάχης προσέφεραν σημαντική ποσότητα τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της πόλης.

Τα τρόφιμα παρέδωσε αντιπροσωπεία της 110 Πτέρυγα Μάχης στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσφορά έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην παροχή αγαθών προκειμένου να στηριχθούν οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Τα προϊόντα παρελήφθησαν από τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου ενώ το παρών έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων κα Γούλα Ευριδίκη η οποία τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία αυτή συμβάλλοντας έτσι στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).