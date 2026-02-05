Προσφορά τροφίμων από τη Διεύθυνση Παιδείας στην Ιερά Μητρόπολη Λάρισας

Οι μικροί φιλοξενούμενοι του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, εκπροσωπώντας όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, συνοδευόμενοι από τις παιδαγωγούς τους Γρηγορία Τζήκα, Αντωνία Τσοποτού και Ελένη Βελεσιώτου, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Χρήστο Αγορίτσα και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Σταυρούλα Μπαξεβάνου, επισκέφθηκαν την Ιερά Μητρόπολη και παρέδωσαν τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων μέσω του προγράμματος «Κατασκευάζω-Ανταλλάσω-Βοηθώ».

Ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τα μικρά παιδιά για την αξία της αλληλεγγύης, της αγάπης προς το συνάνθρωπο και της αδελφοσύνης, μοίρασε γλυκίσματα και ευχήθηκε να έχουν την ευλογία του Κυρίου στη ζωή τους.

Παράλληλα, τα παιδιά τραγούδησαν και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της Μητρόπολης .

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης και η Διευθύντρια Παιδείας ευχαριστούν τους γονείς που ανταποκρίθηκαν για την πραγματοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό τα παιδιά να μάθουν τις ηθικές αξίες που θα αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο της ζωής τους.