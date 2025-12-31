Προσφορά τροφίμων από τη Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ.

Για ακόμη μία χρονιά, η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. επέδειξε τα κοινωνικά αντανακλαστικά της, προβαίνοντας σε εθελοντική συγκέντρωση τροφίμων, ενόψει του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπία του Δ.Σ. παρευρέθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου και παρέδωσε σε εκπρόσωπό της τα συγκεντρωθέντα είδη προς ενίσχυση των συσσιτίων “Ο Επιούσιος”.

Ανάλογες δράσεις με θετικό αντίκτυπο για το κοινωνικό σύνολο θα ακολουθήσουν και στο μέλλον.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ., κ. Σουφλιάς Αλ. Ηλίας και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται σε όλο τον κόσμο “Καλή Χρονιά” και ο 2026 να είναι ένα έτος ευημερίας και προόδου για όλους.