Προσφορά τροφίμων από το 2ο Γυμνάσιο Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σημαντική ποσότητα τροφίμων συγκέντρωσαν και προσέφεραν εκπαιδευτικοί και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων στα πλαίσια δράσεων εθελοντισμού με σκοπό την παροχή αγαθών προκειμένου να στηριχθούν οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Τα προϊόντα παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία αυτή να συνδράμουν στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876