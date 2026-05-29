Προσφορά τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων

Τρόφιμα προσέφερε η εταιρεία “MERE” TORG HELLAS IKE στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το “MERE”προσέφερε τρόφιμα με σκοπό να εξυπηρετηθούν οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Τα προϊόντα παρελήφθησαν από τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν την εκπρόσωπο της εταιρείας για την προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).