Προσφορά τροφίμων στο φιλανθρωπικό σωματείο “Ιωάννης ο Χρυσόστομος”

Ενόψει των εορτών και στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων της, αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, επισκέφθηκε την Τρίτη 23-12-2025 το φιλανθρωπικό σωματείο ΄΄ Ιωάννης ο Χρυσόστομος΄΄, όπου προσέφερε τρόφιμα για την κάλυψη των αναγκών του.

Oπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου “μας υποδέχθηκε ο πρόεδρός του, κ. Ιωάννης Καραμήτρος που μας ενημέρωσε ότι ο σύλλογος ιδρύθηκε από τον π. Σεραφείμ Δημόπουλο, στο πλαίσιο του μεγάλου φιλανθρωπικού του έργου και προσφέρει μέσω του παιδικού σταθμού μια ζεστή αγκαλιά για άπορα παιδιά καθώς και κοινωνικό ξενώνα όπου φιλοξενούνται άτομα που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, όπως φοιτητές και συνοδοί μακροχρόνια ασθενών που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της παραμονής τους (ξενοδοχείο κ.λ.π) στη Λάρισα.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια για το θεάρεστο έργο που επιτελούν και δηλώνουμε ότι θα είμαστε κοντά τους όποτε μας ζητηθεί.”