Προσφορά υγειονομικού εξοπλισμού από τη “Θύρα 1” στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ

Μια διαφορετική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προκαλώντας ενθουσιασμό στους μικρούς ασθενείς.

Αντιπροσωπεία του συνδέσμου φιλάθλων ΑΕΛ “ΘΥΡΑ 1” προσέφεραν υγειονομικό εξοπλισμό ως ένδειξη αγάπης στο έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης και η Διευθύντρια της Παιδιατρικής κλινικής κα Σοφία Αλευρά, αφού τόνισαν ότι είμαστε “μια πόλη, μια ομάδα”, ευχαρίστησαν τους φιλάθλους της ΑΕΛ και τους ευχήθηκαν μόνο επιτυχίες.