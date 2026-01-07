Προσφορά φαρμακευτικού υλικού στην 8η ΕΜΑΚ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας συγκέντρωσε και παρέδωσε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για την κάλυψη αναγκών της 8ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η ΕΜΑΚ), η οποία εδρεύει στη Λάρισα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη σε μια υπηρεσία που διαχρονικά διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων περιστατικών, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στην περιοχή μας, με συμμετοχή σε σοβαρές επιχειρήσεις υψηλού και συμβολικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους φαρμακοποιούς που ανταποκρίθηκαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια, καθώς και τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών ΣΟΦΛΑ ΣΥΝΠΕ, ο οποίος συνέβαλε στη συγκέντρωση του υλικού.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας θα συνεχίσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κρίσιμων υπηρεσιών που προσφέρουν ανεκτίμητο έργο στην κοινωνία.

Το ιατροφαρμακευτικό υλικό παραλήφθηκε από τα γραφεία του Συλλόγου μας από τον

Κωνσταντίνο Μπαλαντίνα, Αντιπύραρχο, Διοικητή της 8ης ΕΜΑΚ”.