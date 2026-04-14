Προσφορές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων

Χυμούς στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων προσέφερε η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.” VIVA ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Τα είδη παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν για την προσφορά και την άμεση ανταπόκριση.

Επίσης η Χορευτική Ομάδα Λάρισας (Χ.Ο.Λ.) και οι εθελόντριες προσέφεραν χειροποίητες λαμπάδες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο με ευχές για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση για τις οικογένειες που στηρίζονται από τη Δομή.

Το παρών έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων κα Γούλα Ευρυδίκη η οποία ευχαρίστησε τις εθελόντριες για την πρωτοβουλία αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).