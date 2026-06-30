Προσωρινά κλειστή η πισίνα του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Τυρνάβου για εργασίες αποκατάστασης

Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί θερμά τους δημότες για τη μεγάλη ανταπόκριση και την καθημερινή παρουσία τους στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας ενός δημόσιου χώρου άθλησης και αναψυχής για όλους.

Με γνώμονα την ασφάλεια των λουομένων και τη διαρκή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, η λειτουργία της πισίνας αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης σε σημεία όπου, μετά την πλήρωση της δεξαμενής με νερό και την έναρξη της λειτουργίας της, παρουσιάστηκαν τοπικές φθορές που δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν σε προκαταρκτικό στάδιο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα, όπως η τοποθέτηση ειδικού προστατευτικού υλικού στις ενώσεις των πλακιδίων και, για πρώτη φορά, ειδικού προστατευτικού τάπητα στην παιδική δεξαμενή, με αποκλειστικό γνώμονα την ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια μικρών και μεγάλων λουομένων.

Οι εργασίες εκτελούνται άμεσα από τον ανάδοχο και στόχος είναι η ολοκλήρωσή τους το συντομότερο δυνατό. Για την επαναλειτουργία της πισίνας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση του Δήμου, η οποία αναμένεται έως την Παρασκευή.

Διευκρινίζεται ότι το κυλικείο του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου, καθώς και οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και θα παραμένουν στη διάθεση του κοινού από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.