Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Γεωργιάδου λόγω τεχνικών εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ., στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», εκτελεί κατά το τρέχον χρονικό διάστημα εργασίες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27633/04-05-2026 έγκριση άδειας προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας του Δήμου Λαρισαίων την Τετάρτη 06/05/2026 και την Παρασκευή 08/05/2026, από ώρα 06:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κάθετη διέλευση του νέου αγωγού ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου, στο ύψος της οδού Γκύζη. Για τις ανάγκες των εργασιών, οι οποίες απαιτούν ανοιχτή εκσκαφή, η κυκλοφορία θα διακόπτεται τμηματικά και διαδοχικά στις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

Δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Γεωργιάδου παρατηρείται έντονος κυκλοφοριακός φόρτος, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η κυκλοφοριακή συμφόρηση.