Προσωρινή διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στην οδό Ιωαννίνων λόγω εργασιών αναβάθμισης

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υποδομών της πόλης και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, θα πραγματοποιηθούν από αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, εργασίες σε φωτεινούς σηματοδότες επί της οδού Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα από αύριο Τρίτη και για ολόκληρη την ημέρα θα υπάρξει διακοπή λειτουργίας για την πραγματοποίηση εργασιών στους φωτεινούς σηματοδότες στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων και Χατζημιχάλη.

Παράλληλα, από αύριο Τρίτη και για τις επόμενες τρεις ημέρες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στους φωτεινούς σηματοδότες στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Τριάδας (έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας).

Οι εργασίες αφορούν την αλλαγή σηματοδοτών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονη τεχνολογία LED, καθώς και την ταυτόχρονη αναδιάταξη των χρόνων για τη διάβαση πεζών, διασφαλίζοντας έτσι ασφαλέστερες μετακινήσεις για όλους.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.