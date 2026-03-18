Προτάσεις του ΙΣΛ για περαιτέρω αναβάθμιση του ΕΣΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις των ιατρών ΕΣΥ για ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, τις οποίες στηρίζει ανεπιφύλακτα, επαναδιατυπώνει τις προτάσεις του:

Η εκπόνηση νέου υγειονομικού χάρτη που να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας ανά περιοχή, με παράλληλη σύνταξη νέων οργανισμών στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας. Η επαρκής και γενναία χρηματοδότηση όλου του συστήματος. Σήμερα δαπανώνται 19 δις ευρώ από τα οποία το 60% προέρχεται από κρατική χρηματοδότηση και το 40% από ιδιωτική (από την οποία το 10% προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρείες και το 30% από την τσέπη των πολιτών). Η στελέχωση όλων των υγειονομικών δομών του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), με γρήγορες και αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και επιστημονικής ανέλιξης και θέσπιση ρεαλιστικών κινήτρων, ιδιαίτερα των άγονων, δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών. Μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών μετά από αξιολόγηση. Άμεση αναθεώρηση του μισθολογίου των ιατρών ΕΣΥ και επαναφορά στα προ 2012 επίπεδα με τελικό στόχο τουλάχιστον τον διπλασιασμό του. Ασφαλείς συνθήκες εργασίας και νέο νομοθετικό πλαίσιο πρόληψης της βίας κατά των υγειονομικών. Ορθολογικότερη διαχείριση της υπερεργασίας κυρίως των νέων γιατρών, με πρόνοια για την ανάπαυση τους γεγονός που σήμερα προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια και σε ορισμένες περιπτώσεις εξουθένωση. Περισσότεροι από επτά στους δέκα νέους γιατρούς στην Ευρώπη εργάζονται πάνω από το νόμιμο όριο των 48 ωρών την εβδομάδα, ενώ ένας στους δέκα ξεπερνά ακόμη και τις 80 ώρες, με την Ελλάδα να κατέχει την αρνητική πρωτιά στην υπερεργασία. Η καταπολέμηση της έλλειψης των υλικών και η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με γνώμονα την εξελισσόμενη νέα τεχνολογία. Η ριζική αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ. Η κτηριακή και ενεργειακή αναβάθμιση εκεί όπου χρειάζεται. Εκπόνηση ενιαίων και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικευόμενους, με κοινωνικά χαρακτηριστικά, συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Η οργάνωση μιας ΠΦΥ που θα αποτελεί πραγματικό ανάχωμα από την ροή των ασθενών στα νοσοκομεία για αναζήτηση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ανακουφίζοντας τα ΤΕΠ, με ελεύθερη επιλογή γιατρού και αξιοποίηση ολόκληρου του ιατρικού δυναμικού της χώρας. Έμφαση και ενίσχυση των μαζικών προληπτικών προγραμμάτων, που η έγκαιρη διάγνωση ορισμένων ασθενειών και η αντιμετώπισή τους, σώζει ζωές αλλά και εξοικονομεί πόρους. Νέα φαρμακευτική πολιτική ώστε να μηδενιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων, να επέλθει επιτέλους ο εξορθολογισμός της δαπάνης τους, ενώ η πρόσβαση όλων των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες να είναι εύκολη και ελεύθερη.