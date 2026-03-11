Προφυλακίστηκε ο συνεργός του 33χρονου που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία

Προφυλακιστέος κρίθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος άνδρας που μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου τον 33χρονο συνεργό του, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής καλωδίων.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες φέρονται να μετέβησαν σε χώρο λατομείου στο Κουτσόχερο Λάρισας, προκειμένου να αφαιρέσουν υλικά από ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 33χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Ο 40χρονος τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, ωστόσο ήταν ήδη νεκρός. Στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ φέρεται να υπέδειξε στους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο τροχοί κοπής, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση καλωδίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

TirnavosPress.gr