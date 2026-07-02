Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης της περιμετρικής οδού στο Λιβάδι Ελασσόνας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της περιμετρικής οδού της Κοινότητας Λιβαδίου, ενός σημαντικού έργου που υλοποιείται μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias» στις υποδομές της περιοχής.

Τα συνεργεία του Ομίλου AKTOR εργάζονται εντατικά στον δρόμο, προχωρώντας στην αποξήλωση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα και στην κατασκευή νέας, ενισχυμένης υπόβασης, η οποία θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια στο οδικό δίκτυο.

Το έργο, προϋπολογισμού 538.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά την αποκατάσταση και αναβάθμιση ασφαλτοστρωμένου δρόμου μήκους 2,25 χιλιομέτρων και μέσου πλάτους 6 μέτρων. Πρόκειται για τμήμα του δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λάρισας, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε σημαντικές φθορές, δυσχεραίνοντας την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και ιδιαίτερα των βαρέων μεταφορικών μέσων.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η προσβασιμότητα προς το Λιβάδι, να ενισχυθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων και να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των κατοίκων, των επισκεπτών αλλά και των επαγγελματιών και των δασικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Η δημοτική αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο των εργασιών και ευχαριστεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη χρηματοδότηση και την ταχεία προώθηση του έργου. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή του Υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στις πληγείσες περιοχές και συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων αποκατάστασης.