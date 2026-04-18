Πρώτα βήματα για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία – Χρίστος Δήμας: Στόχος μας να θωρακίσουμε τις υποδομές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των υποδομών στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας από τον “Daniel”.

O συνολικός προϋπολογισμός των έργων αγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την τελετή παράδοσης της νέας γέφυρας στο Αλιγαρόρεμα Μαγνησίας.

Το φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία σε όλη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με στόχο όχι μόνο την επαναφορά της κυκλοφορίας, αλλά τη δημιουργία υποδομών που θα είναι θωρακισμένες απέναντι στην κλιματική κρίση.

Για τη χρηματοδότηση του έργου τα 600 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα υπόλοιπα κονδύλια καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την παράδοση του έργου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, “σκοπός μας είναι με τα μέτρα επέμβασης, όχι μόνο να αποκαταστήσουμε την οδική κυκλοφορία στην περιοχή, αλλά και να θωρακίσουμε τις υποδομές σε ενδεχόμενο αντίστοιχο έντονο φαινόμενο”.

