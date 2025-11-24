Πρωτιά Κουτσούκη στις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του και το ευρύ κοινό ότι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Η συμμετοχή των μελών ανήλθε στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 88,4% (282 από 319 εγγεγραμμένους), γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα τη διάθεση των φαρμακοποιών της Λάρισας να ενισχύσουν τη συλλογικότητα και τη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου.

Αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιo:

Εγγεγραμμένοι: 319

Ψηφίσαντες: 282

Έγκυρα: 266

Το ψηφοδέλτιο Ενωτικό Λάρισας έλαβε το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων (266) και εκλέγει τους παρακάτω:

Κουτσούκης Αθανάσιος – 112

Θεοχαρόπουλος Βάιος – 31

Τσιμπούκης Ιωάννης – 31

Κουκουφλή Αθηνά – 23

Δασταμάνης Αθανάσιος – 21

Θανάκου Παρασκευή – 14

Μητσογιάννη Δήμητρα – 10

Κοντάκου Ζωή – 9

Κατωτικίδου Θεοδώρα – 7

Επιλαχόντες:

Αγά Κωνσταντίνα (4), Λιάπης Δημήτριος (2), Κουτέ Λόρια (1)

Αποτελέσματα για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ)

Εγγεγραμμένοι: 319

Ψηφίσαντες: 282

Έγκυρα: 269

Έλαβαν:

Ενωτικό Λάρισας: 192 ψήφοι – 4 έδρες

Επανασύνδεση: 51 ψήφοι – 1 έδρα

Ανεξάρτητος Υποψήφιος (Γκανάκης Νικόλαος): 26 ψήφοι – 0 έδρες

Εκλεγέντες Τακτικοί Αντιπρόσωποι (Ενωτικό Λάρισας – 4 έδρες)

Κουτσούκης Αθανάσιος – 112

Θεοχαρόπουλος Βάιος – 43

Θανάκου Παρασκευή – 16

Κατωτικίδου Θεοδώρα – 5

(Μετά από κλήρωση με τη Χουτεσιώτη Χάιδω, λόγω ισοψηφίας)

Επιλαχόντες: Χουτεσιώτη Χάιδω (5), Αγά Κωνσταντίνα (4), Λιάπης Δημήτριος (4), Χριστοδούλου Ελένη (2)

Εκλεγέντες Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι (Ενωτικό Λάρισας – 4 έδρες)

1. Αμανάκης Κωνσταντίνος – 25

2. Χολέβας Δημήτριος – 24

3. Γεροκώστα Ευαγγελία -23

4. Παπαγιάννης Παναγιώτης – 20

Επιλαχόντες: Κουτέ Λόρια (19), Πούλιου Ελένη (16), Καραγιαννίδου Λουκία (11), Σακογιάννη Χριστίνα (11)

Εκλεγείς Τακτικός Αντιπρόσωπος (Επανασύνδεση – 1 έδρα)

1. Μιχαήλ Δημήτριος – 51

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους για την εντυπωσιακά υψηλή συμμετοχή στη διαδικασία. Η ενεργή παρουσία και η υπεύθυνη στάση των μελών μας αποτελούν εγγύηση για την ενίσχυση της δράσης του Συλλόγου και για την ουσιαστική και συλλογική προσπάθεια ανάδειξης των εκπροσώπων μας”, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.