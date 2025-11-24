Πρωτιά Κουτσούκη στις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του και το ευρύ κοινό ότι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου.
Η συμμετοχή των μελών ανήλθε στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 88,4% (282 από 319 εγγεγραμμένους), γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα τη διάθεση των φαρμακοποιών της Λάρισας να ενισχύσουν τη συλλογικότητα και τη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου.
Αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιo:
Εγγεγραμμένοι: 319
Ψηφίσαντες: 282
Έγκυρα: 266
Το ψηφοδέλτιο Ενωτικό Λάρισας έλαβε το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων (266) και εκλέγει τους παρακάτω:
Κουτσούκης Αθανάσιος – 112
Θεοχαρόπουλος Βάιος – 31
Τσιμπούκης Ιωάννης – 31
Κουκουφλή Αθηνά – 23
Δασταμάνης Αθανάσιος – 21
Θανάκου Παρασκευή – 14
Μητσογιάννη Δήμητρα – 10
Κοντάκου Ζωή – 9
Κατωτικίδου Θεοδώρα – 7
Επιλαχόντες:
Αγά Κωνσταντίνα (4), Λιάπης Δημήτριος (2), Κουτέ Λόρια (1)
Αποτελέσματα για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ)
Εγγεγραμμένοι: 319
Ψηφίσαντες: 282
Έγκυρα: 269
Έλαβαν:
Ενωτικό Λάρισας: 192 ψήφοι – 4 έδρες
Επανασύνδεση: 51 ψήφοι – 1 έδρα
Ανεξάρτητος Υποψήφιος (Γκανάκης Νικόλαος): 26 ψήφοι – 0 έδρες
Εκλεγέντες Τακτικοί Αντιπρόσωποι (Ενωτικό Λάρισας – 4 έδρες)
Κουτσούκης Αθανάσιος – 112
Θεοχαρόπουλος Βάιος – 43
Θανάκου Παρασκευή – 16
Κατωτικίδου Θεοδώρα – 5
(Μετά από κλήρωση με τη Χουτεσιώτη Χάιδω, λόγω ισοψηφίας)
Επιλαχόντες: Χουτεσιώτη Χάιδω (5), Αγά Κωνσταντίνα (4), Λιάπης Δημήτριος (4), Χριστοδούλου Ελένη (2)
Εκλεγέντες Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι (Ενωτικό Λάρισας – 4 έδρες)
1. Αμανάκης Κωνσταντίνος – 25
2. Χολέβας Δημήτριος – 24
3. Γεροκώστα Ευαγγελία -23
4. Παπαγιάννης Παναγιώτης – 20
Επιλαχόντες: Κουτέ Λόρια (19), Πούλιου Ελένη (16), Καραγιαννίδου Λουκία (11), Σακογιάννη Χριστίνα (11)
Εκλεγείς Τακτικός Αντιπρόσωπος (Επανασύνδεση – 1 έδρα)
1. Μιχαήλ Δημήτριος – 51
“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους για την εντυπωσιακά υψηλή συμμετοχή στη διαδικασία. Η ενεργή παρουσία και η υπεύθυνη στάση των μελών μας αποτελούν εγγύηση για την ενίσχυση της δράσης του Συλλόγου και για την ουσιαστική και συλλογική προσπάθεια ανάδειξης των εκπροσώπων μας”, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.