Πρωτοβουλίες Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα δύο σημαντικές δράσεις στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας, την πρόληψη των ατυχημάτων και την καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης.

Ενημερωτική Συνάντηση με την Ελληνική Αστυνομία

Η πρώτη δράση περιελάμβανε μια εποικοδομητική ενημέρωση από τον Υπαστυνόμο Α΄ του Α.Τ. Ελασσόνας, κ. Δημουλά Αστέριο. Ο κ. Δημουλάς παρουσίασε με παραστατικότητα τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), εστιάζοντας σε πραγματικά δεδομένα και κινδύνους της καθημερινότητας. το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

Ασφάλεια στο αυτοκίνητο: Η κρίσιμη σημασία της ζώνης ασφαλείας και η αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Δίκυκλα και πατίνια: Η επιτακτική ανάγκη χρήσης κράνους και η τήρηση των κανόνων από τους νέους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Πρόληψη και σεβασμός: Η σημασία της ορατότητας (ειδικά τη νύχτα), η διαρκής εγρήγορση στον δρόμο ακόμα και όταν υπάρχει προτεραιότητα, και η αντιμετώπιση του Κ.Ο.Κ. ως κώδικα προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

2. Βιωματικό Εργαστήριο: Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι μαθητές των Α’ και Γ’ τάξεων του Γυμνασίου συμμετείχαν στις 23 Απριλίου σε μια βιωματική δράση στον αύλειο χώρο του σχολείου. Υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Κώστα Γκόλτσιου και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών Σοφίας Παπαποστόλου, Ελευθερίας Κατσαρέλη, Σταυρούλας Κοντογιάννη, Θανάση Σαλιακούρα και Χρήστου Ρουπακιά, στήθηκε ένα πρότυπο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Οι μαθητές:

Κατασκεύασαν και τοποθέτησαν σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Λειτούργησαν εναλλάξ ως ποδηλάτες και πεζοί, εξασκώντας τα αντανακλαστικά τους και την πρόβλεψη κινδύνων.

Διδάχθηκαν τη Φυσική της κίνησης, αναλύοντας την αδράνεια στις στροφές και την ακινητοποίηση του οχήματος.

Καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση και την υπευθυνότητα, κατανοώντας πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει την ασφάλεια των άλλων.

Η δράση ολοκληρώθηκε με έναν ανοιχτό διάλογο ανατροφοδότησης, όπου τα παιδιά μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους για τη σημασία των κανόνων στην κοινωνική συνύπαρξη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές του Γυμνασίου Λ.Τ. Βερδικούσας αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση για τη ζωή συνεχίζεται και έξω από τις σχολικές αίθουσες, επενδύοντας στη διαμόρφωση υπεύθυνων αυριανών πολιτών.