Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από τη Νεανική Κίνηση της ενορίας του Αγίου Αχιλλίου

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μικροί και μεγάλοι από τη Νεανική κίνηση του Αγίου Αχιλλίου κατευθύνθηκαν στο Επισκοπείο και έψαλλαν πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, κ. Ιερώνυμο και τους υπαλλήλους της Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης.

Ο Ποιμενάρχης απηύθυνε ευχές, προσέφερε γλυκά και τραγούδησε μαζί με τους καλαντιστές, οι οποίοι στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό οι γιατροί και οι νοσηλευτές και έψαλλαν μαζί τους τα Κάλαντα στους αρρώστους σε όλες τις κλινικές και ιδιαίτερα στην Παιδιατρική και την Παιδοχειρουργική, όπου μοίρασαν δώρα στα παιδάκια, ευχόμενοι σε όλους “Καλή και Ευλογημένη Νέα Χρονιά!”