Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας 

Το βράδυ της Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου 2026, μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, έκοψε την πίτα της για τη νέα χρονιά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κ. Μ. Κούμας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κ. Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου, καθώς και τα Μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.

Την κοπή της πίτας ευλόγησε ο πατέρας Ηρακλής και τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο κ. Χρήστος Αγορίτσας, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Λαρισαίων και ο κ. Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων.

Η Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κ. Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου, αφού ευχαρίστησε όλους θερμά, τόσο τα Μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου όσο και τους κυρίους Αντιδημάρχους για την αγαστή συνεργασία, εξήρε τις επιτυχημένες δράσεις παιδείας και πολιτισμού της Βιβλιοθήκης, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα, ενώ υπογράμμισε και όλες τις στοχευμένες δράσεις και εκδηλώσεις για τη νέα χρονιά.

Η Πρόεδρος και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κ.Μ. Κούμας» εύχονται σε όλους/ες τους/τις συμπολίτες τους μια χρονιά δημιουργική και καρποφόρα, με δράσεις και εκδηλώσεις που προάγουν την παιδεία, τον πολιτισμό και το λόγο τους, με τον άνθρωπο ως κέντρο και την πνευματική του ανέλιξη ως σκοπό.