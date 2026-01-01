Πρωτοχρονιάτικη πίτα εν δράσει έκοψαν οι ΕΚΑβίτες

Στο πόδι απο το πρώτο βράδυ του έτους οι διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία, καθώς αρκετές ήταν οι κλήσεις που δέχθηκαν για να συνδράμουν σε διάφορα γεγονότα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς κυρίως περιπτώσεων μέθης.

Οι ίδιοι όμως κατάφεραν να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα, κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, όμως ενημέρωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας.

Ο ίδιος ευχόμενος «καλή χρονιά σε όλους με υγεία», είχε την ευκαιρία για μικρές στιγμές χαλάρωσης και χαράς.