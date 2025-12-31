Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Ρένας Καραλαριώτου

•Κάλεσμα ευθύνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης για το 2026

Η έναρξη κάθε νέας χρονιάς φέρνει ελπίδα, αισιοδοξία και την ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά με καθαρό βλέμμα.

Είναι στιγμή συλλογικού απολογισμού, αλλά και δέσμευσης για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε, μέλλον σταθερό, ασφαλές και δίκαιο για όλους.

Είναι στιγμή να ενισχύσουμε την πίστη μας στις δυνατότητές μας και να θυμηθούμε ότι καμία πρόκληση δεν μπορεί να μας λυγίσει όταν είμαστε ενωμένοι.

Οι πολίτες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας δείχνουν καθημερινά ότι η δύναμη μιας κοινωνίας μετριέται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

Το 2026 ας γίνει χρονιά ενότητας, δράσης και συλλογικής προσπάθειας. Ας μετατρέψουμε τις εμπειρίες σε σοφία, τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και την ελπίδα σε πράξη, στηρίζοντας τους οικονομικά ασθενέστερους και ενισχύοντας κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης.

Επενδύοντας σε ισχυρούς και αξιόπιστους θεσμούς, εξασφαλίζουμε σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική για τη χώρα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στέκεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα δίπλα στον πολίτη, με διαφάνεια και προσήλωση στο κοινό καλό.

Εύχομαι υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα και ειρήνη σε όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία δίκαιη, ανθρώπινη και αισιόδοξη.

Καλή Χρονιά! Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!