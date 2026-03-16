Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου και Συνδέσμου Αδειούχων Θερμοϋδραυλικών Λάρισας

Ανακοινώθηκε η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Αδειούχων Θερμοϋδραυλικών Λάρισας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας και ανάπτυξης στον τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων και της επιχειρηματικότητας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, η προώθηση καινοτόμων πρακτικών στον τομέα των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, επαγγελματιών και θεσμικών φορέων των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προβλέπεται η διοργάνωση κοινών δράσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επαγγελματικών ανταλλαγών, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και την υποστήριξη της επαγγελματικής κοινότητας των θερμοϋδραυλικών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο των τεχνικών εγκαταστάσεων.