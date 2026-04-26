Πρωτότυπα πολιτιστικά προγράμματα για τον Μίκη Θεοδωράκη από το Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας παρουσιάζει δύο πρωτότυπα πολιτιστικά προγράμματα, με σκοπό την ανάδειξη της πιανιστικής διάστασης του έργου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 9:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια του “μουσικού πρωινού”, μαθητές και μαθήτριες των δύο προγραμμάτων θα ερμηνεύσουν τα 11 πρελούδια για πιάνο του Μίκη Θεοδωράκη. Εμφανίζονται οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες: Σεϊτάνης Οδυσσέας (Α3 Λυκείου), Μάγκου Ειρήνη (γ2 γυμνασίου), Δάσκαλος Στέργιος (Β1 Λυκείου), Λάππας Ορέστης (γ2 γυμνασίου), Καϊμακάμη Αλεξάνδρα (α2 γυμνασίου), Πέιος Δημήτρης (Α3 Λυκείου), Πετκάκη Δανάη (γ3 γυμνασίου), Ταχυδρόμου Κυριακή (γ3 γυμνασίου), Ξάνθου Γεωργία (Α2 Λυκείου) και Χατζοπούλου Ευαγγελία (Α3 Λυκείου).

Η παρουσίαση εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης των πολιτιστικών προγραμμάτων “Μικρές νότες, μεγάλες ιστορίες-Τα πρελούδια για πιάνο του Μίκη Θεοδωράκη ζωντανεύουν στα χέρια των μαθητών” και “Παίζοντας πιάνο με τον Μίκη Θεοδωράκη”. Την ευθύνη και το συντονισμό έχουν οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Λάρισας (με αλφαβητική σειρά): Γκουγκούλη Ευαγγελία, Κακαγιάννη Βασιλική, Νιτσοτόλη Ελένη, Ντριγκόγια Βασιλική, Ντριγκόγια Παναγιώτα, Τσιούκα Ευαγγελία.