Λάρισα

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης

Το πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης έχει ως εξής:

  • Παρασκευή  6 Φεβρουαρίου, 5:30 μ.μ.: Τέλεση του Μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου
  • Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, 21:30 μ.μ.- 00:30 π.μ.: Ιερά Κατανυκτική Αγρυπνία«ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ»
  • Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, 6:00 μ.μ.:  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος
  • Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 7:00 – 10:30 π.μ.: Όρθρος, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου  Ποιμενάρχου μας κ. Ιερωνύμου και Ύψωμα του Αγίου.
  • Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 5:00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός, η Λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους στους δρόμους της ενορίας και ακολούθως η Ιερά Παράκληση του Αγίου
  • Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού και Χαριτόβρυτου λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, του Θαυματουργού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών.

Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια της πανηγύρεως.

