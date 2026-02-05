Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης

Το πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης έχει ως εξής:

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, 5:30 μ.μ.: Τέλεση του Μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, 21:30 μ.μ.- 00:30 π.μ.: Ιερά Κατανυκτική Αγρυπνία«ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ»

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, 6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 7:00 – 10:30 π.μ.: Όρθρος, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ιερωνύμου και Ύψωμα του Αγίου.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 5:00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός, η Λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους στους δρόμους της ενορίας και ακολούθως η Ιερά Παράκληση του Αγίου

Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού και Χαριτόβρυτου λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, του Θαυματουργού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών.

Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια της πανηγύρεως.