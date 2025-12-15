Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής στον Δήμο Κιλελέρ

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η δράση «Προσυμπτωματικού Ελέγχου Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής» με δωρεάν υπερηχογράφημα για άντρες και γυναίκες 65 – 85 ετών στην Νίκαια και στην ομώνυμη κοινότητα του Δήμου Κιλελέρ. Τη δράση οργάνωσαν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Κιλελέρ.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος που έλαβε μέρος στη δράση αναφέρθηκε στη αξία της πρόληψης και τόνισε ότι ο Δήμος Κιλελέρ θα συνεχίσει να διοργανώνει δράσεις υγείας επ’ ωφέλεια των δημοτών του.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού το οποίο κλείνεται στο τηλ. 2410971675 συνεχίστηκαν σήμερα στον Πλατύκαμπο και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη στο Αγροτικό Ιατρείο των Αγίων Αναργύρων.