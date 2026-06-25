Πρόεδρος στο Δ.Σ. της Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας ο Μωυσής Μανουάχ – Η νέα Κοινοτική Συνέλευση

Η νέα Κοινοτική Συνέλευση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, εξέλεξε το νέο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Μωυσής Μανουάχ, Αντιπρόεδρος: Νίνα Ταραμπουλούς, Γεν.Γραμματέας: Βεατρίκη (Μπέττυ) Μαγρίζου, Ταμίας: Συμεών (Σίμων) Μαγρίζος, Ελεγκτής: Αλβέρτος Μισδραχής, Μέλος: Αλμπέρτος Μ. Μπέγας.

Είχαν προηγηθεί στις 11/6/2026 εκλογές, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου και 3μελούς εκλογικής επιτροπής, κατά τις οποίες τα μέλη της ΙΚΛ εξέλεξαν τη νέα 25μελή Κοινοτική Συνέλευση, τριετούς θητείας, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω άτομα: Μπέγα Σαμουήλ (Πρόεδρο Κοινοτικής Συνέλευσης) Αράρ Δαυίδ (Αντιπρόεδρο Κ.Σ.) Φις-Ρούσσου Έσθερ (Γραμματέα Κ.Σ.) Ρεϊτάν-Μαγρίζου Καρολίνα και Σαμπεθάι Αννίτα (μέλη Προεδρείου Κ.Σ.) και λοιπά μέλη, κατά αλφαβητική σειρά, τους: Αλμπάλα Ιάκωβο, Αλμπελανσή Ρεββέκα-Μπέκη, Βενουζίου Ααρών, Ιεσουά-Μπέγα Άννα, Κοέν Αβραάμ, Κοέν Σαμουήλ, Λεβή Αλίκη, Μαγρίζο Συμεών, Μαγρίζου Βεατρίκη, Μανουάχ Μωυσή, Μανουάχ Ρεββέκα, Μισδραχή Αλβέρτο, Μουσά Ραφαήλ, Μπέγα Μ.Αλμπέρτο, Ναχμούλη Σαρίνα, Ναχμούλη Σάμη, Ρούσσο Μωυσή, Σασών Σαρίτα, Ταραμπουλούς Νίνα, Φρανσέ Ισαάκ.