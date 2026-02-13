Πρόκριση 27 Λαρισαίων μαθητών στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Αρχιμήδης”

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα ονόματα των επιτυχόντων στον διαγωνισμό «Ευκλείδης» που διεξήχθη στις 17/01/26. Tο Παράρτημα Λάρισας της Ε.Μ.Ε. ανακοινώνει την επιτυχία 27 μαθητών από σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Οι επιτυχόντες μαθητές προκρίνονται στο επόμενο στάδιο που είναι η 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης», η οποία θα διεξαχθεί στις 28/02/26 σε εξεταστικό κέντρο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την Ε.Μ.Ε.
Η διοίκηση της Ε.Μ.Ε. Λάρισας συγχαίρει θερμά τους 27 μαθητές και τους εύχεται καλή επιτυχία στην επόμενη φάση.
Η λίστα των προκριθέντων μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας είναι η εξής:
ΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΙΩΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΧΟΥ ΟΛΓΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΙΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ-ΝΕΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ