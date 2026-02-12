Πρόσκληση για εγγραφές νέων μελών από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων-Τεχνών Θεσσαλίας

Πρόσκληση για εγγραφές νέων μελών, αλλά και ανανέωσης για τα παλαιά μέλη, απευθύνει ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας ενώ προγραμματίζει και νέες εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα.

Τις νέες εγγραφές αποφάσισε το Δ.Σ του Συνδέσμου σε συνεδρίαση του την Τρίτη 10/2/2026, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος, με σκοπό να διευρύνει τα μέλη του και την εν γένει δραστηριότητα του, καλεί όλους τους συμπολίτες που επιθυμούν και συμμερίζονται το όραμά του για την πνευματική και πολιτιστική άνοδο της Θεσσαλίας, να γίνουν μέλη του ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν μήνυμα μέσω Viber στο τηλέφωνο 6979677899 (κα Εύα Κοφινά) με το οποίο να γνωστοποιούν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή. Στη συνέχεια θα λάβουν μήνυμα με οδηγίες για την εγγραφή τους. Η συνδρομή για κάθε μέλος καθορίστηκε στα 10 ευρώ ετησίως.

Η επόμενη εκδήλωση του Συνδέσμου θα σχετίζεται με την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 7μμ στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «ANIMUS», στο 8ο χλμ. Λάρισας – Τρικάλων.

Η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Θεσσαλό οραματιστή της Ελληνικής Εθνεγερσίας Ρήγα Φεραίο και ομιλητής θα είναι ο κ. Δημήτριος Παντελοδήμος Ομότιμος Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το θέμα της ομιλίας του είναι «Ρήγας Φεραίος και Γαλλικός Διαφωτισμός»

Η δεύτερη εκδήλωση προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Αχιλλείου.

Η εκδήλωση θα αναφέρεται στα σχολεία του Τυρνάβου κατά την Τουρκοκρατία και στο ρόλο της τοπικής Εκκλησίας καθώς και στις προσωπικότητες δυο εμβληματικών Μητροπολιτών της Λάρισας, του Αμβρόσιου Κασσάρα και του Πολύκαρπου Δαρδαίου με ομιλητές τον καθηγητή κ. Αθαν. Ευσταθίου, τον Δρ Βυζαντινής Τέχνης κ. Σταύρο Γουλούλη και τον Δρ Εκκλησιαστικής Ιστορίας κ. Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο.