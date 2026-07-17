Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής  Αγωγής  για υποβολή αίτησης συμπλήρωσης ωραρίου ή απόσπασης σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2026-2027

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχ. έτους 2026-2027 καλεί τους εκπαιδευτικούς που:

α) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λάρισας και είναι λειτουργικά υπεράριθμοι (δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο)

β) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (όσοι δεν ανήκουν οργανικά σε σχολική μονάδα)

γ) επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Λάρισας και όσοι είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ

να υποβάλουν για το διδακτικό έτος 2026-2027 αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου ή απόσπασης σε λειτουργικά κενά , που αναγράφονται στους συνημμένους στην πρόσκληση πίνακες.

Η υποβολή της αίτησης για όλους τους παραπάνω θα γίνει ηλεκτρονικά από την

Πέμπτη 16/07/2026 μέχρι και την Κυριακή 02/08/2026

Για την υποβολή της αίτησης επισυνάπτεται πίνακας excel , ο οποίος θα αποσταλεί στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας στο email: pysde@dide.lar.sch.gr , είτε ως εκτυπωμένο έντυπο υπογεγραμμένο , είτε ως ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή excel ,το οποίο όμως θα σταλεί από το προσωπικό email που διαθέτει ο εκπαιδευτικός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Εφιστούμε την προσοχή καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις και δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά, όπως και όσα δεν υποβληθούν με την παραπάνω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την παραπάνω διαδικασία και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας http://dide.lar.sch.gr .