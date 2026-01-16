Πρόσκληση συμμετοχής στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

Ο Δήμος Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης της νέας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 2026-2028, καλώντας τους φορείς της πόλης καθώς και τους νέους και τις νέες της Λάρισας που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί έναν θεσμοθετημένο δίαυλο συμμετοχής, διαλόγου και συνδιαμόρφωσης πολιτικών για τη νέα γενιά, με στόχο να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των νέων, η ενεργός πολιτειότητα, η καινοτομία και η κοινωνική συνοχή σε επίπεδο πόλης.

Γιατί να συμμετέχεις

Η συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους:

να καταθέτουν προτάσεις και να διαμορφώνουν δράσεις για τη νεολαία,

να συνεργάζονται με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες του Δήμου,

να αποκτήσουν εμπειρία σε διαδικασίες οργάνωσης, διαβούλευσης και δημόσιου λόγου,

να ενισχύσουν δεξιότητες ηγεσίας, ομαδικής εργασίας και κοινωνικής προσφοράς.

Παράλληλα, οι φορείς της πόλης αποκτούν ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας με τη νέα γενιά και συμμετέχουν σε μια ζωντανή διαδικασία συν-δημιουργίας με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

Νέους και νέες από 17 έως 30 ετών που ζουν, σπουδάζουν ή δραστηριοποιούνται στη Λάρισα και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά.

από 17 έως 30 ετών που ζουν, σπουδάζουν ή δραστηριοποιούνται στη Λάρισα και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά. Εκπρόσωποι φορέων της πόλης από 17 έως 30 ετών, όπως εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικοί φορείς, εθελοντικές ομάδες, κοινωνικές δομές, συλλογικότητες και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας.

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να αποστείλουν δήλωση ενδιαφέροντος, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00:

ΦΟΡΕΙΣ

https://www.larissa.gov.gr/el/o-dimos/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=32

Εγγραφή στο μητρώο νέων πολιτών

https://www.larissa.gov.gr/el/o-dimos/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=33

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, καθώς και για την πρώτη ανοικτή συνάντηση γνωριμίας και συγκρότησης του νέου Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι ο χώρος όπου οι ιδέες γίνονται πράξη. Η Λάρισα έχει αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί, να καινοτομεί και να δίνει χώρο στη νέα γενιά. Η νέα σύνθεση ξεκινά τώρα — και χρειάζεται τη δική σου παρουσία.

Πληροφορίες – Επικοινωνία: dsn@larissa.gov.gr