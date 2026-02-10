Τοπικά

Πρόσληψη επικουρικού γιατρού ΩΡΛ στο ΓΝΛ

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη, περί δημιουργίας ΩΡΛ Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοινώνεται σήμερα η πρόσληψη ενός (1) επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Ωτορυνολαρυγγολογίας, ο οποίος  θα συνδράμει στο έργο του ήδη υπηρετούντος Δ/ντή Ωτορυνολαρυγγολογίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και η ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό θα είναι άμεση.

Επισημαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν δύο (2) μόνιμες θέσεις ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Ωτορυνολαρυγγολογίας, για την περαιτέρω στελέχωση της κλινικής, η οποία θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά την πλήρωση των ανωτέρω ιατρικών θέσεων – κλάδου ιατρών ΕΣΥ.

