Πρόσληψη επικουρικού ουρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει την πρόσληψη επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Ω.Ρ.Λ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24μηνη και η ανάληψη υπηρεσίας από την ιατρό θα είναι άμεση.

Επισημαίνεται ότι δυνάμει της αρ. πρωτ. Γ4α/ΓΠ.18607/08.05.2026 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη ιατρικών θέσεων και της από 18.05.2026 προκήρυξης του Γ.Ν. Λάρισας, προκηρύχθηκαν δύο θέσεις μόνιμων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας με βαθμό Επιμελητή Β’. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από αύριο 27.06.2026 έως 17.06.2026.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω προκήρυξης και την πρόσληψη των (2) επιτυχόντων μόνιμων ιατρών, καθώς και με την ήδη πρόσληψη της (1) επικουρικής ιατρού, στελεχώνεται ιατρικά η Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του Γ.Ν. Λάρισας, με σκοπό την επαναλειτουργία της, αφού πλέον το δυναμικό της θα απαριθμεί πέντε (5) ιατρούς, της απαιτούμενης (ΩΡΛ) ειδικότητας.