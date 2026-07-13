Πρόσληψη 5 ατόμων επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Γόννων

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των δομών παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Διοικητής της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας Νοσηλευτικής (4 άτομα ΤΕ και 1 άτομο ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Γόννων, μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας.

Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν 24μηνες συμβάσεις και με την ανάληψη υπηρεσίας τους θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ Γόννων σε νοσηλευτικό προσωπικό.