Πρόστιμα για καύση ξηρών χόρτων και απορριμμάτων σε Φάρσαλα και Λάρισα

Δύο διοικητικά πρόστιμα επέβαλαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Λάρισας για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ειδικότερα:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.406,25€ στις 7 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, σε άνδρα, για καύση ξηρών χόρτων σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων