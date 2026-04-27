Πρόσφεραν παραδοσιακές πίτες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Η εταιρεία “Παραδοσιακή Ελληνική Πίτα Α. Ε.” προσέφερε σημαντική ποσότητα με παραδοσιακές πίτες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία με την προσφορά αυτή ενισχύει το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου με σκοπό τη στήριξη των ευπαθών ομάδων ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι θα υπάρχει και επόμενη συνεργασία για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων της Δομής.

Τα προϊόντα παρελήφθησαν από τον υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Θεόδωρο Γαντζούδη ο οποίος ευχαρίστησε την εταιρεία για την στήριξη και την άμεση ανταπόκριση.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).