Πρόσφεραν ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Οι νεαροί επαγγελματίες ψαράδες Ν. Λάρισας Αποστόλης και Αργύρης Γιαταγάνας προσέφεραν ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων για τις ανάγκες της Δομής.

Η προσφορά ψαριών είναι μια προσφορά που σκοπό έχει να εμπλουτίσει περισσότερο το καλάθι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και να στηρίξει τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Τα ψάρια παρέλαβε ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Θεόδωρος Γαντζούδης ο οποίος ευχαρίστησε τους νεαρούς ψαράδες και επεσήμανε ότι η πράξη αυτή δείχνει ότι η νέα γενιά είναι ευαισθητοποιημένη σε τέτοιες πράξης αγάπης και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).